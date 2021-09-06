Вулична мода 2021: вибираємо модні "луки" на осінь

Street style сьогодні - це безумовно стильна еклектика. Пропонуємо розібратися, в чому вона власне полягає і що актуально поєднувати восени 2021, повідомляє УНИАН.

Мінімалізм + яскраві акценти

"Самий довгограючий тренд, навіть я б сказала тенденція - це мінімалізм, з його лаконічними лініями і чіткими формами. Найбільш трендове поєднання цієї осені - це яскраві акценти на мінімалістичній основі. Наприклад, брючний костюм лаконічного крою, але зате декорований бахромою або доповнений яскравого кольору взуттям. А може і зовсім оброблений по низу тасьмою з пір'ям" , - говорить стиліст.

instagram.com/streetstyle.lookbook

Брутальність + жіночність

Вам, швидше за все, вже полюбилося поєднання романтичних суконь з грубим взуттям. У цьому сезоні - контраст ще більш виразний: взуття та аксесуари брутальніше, одяг ще більш ніжний. Разом це виглядає просто приголомшливо і дуже стильно.

instagram.com/streetstyle.lookbook

Елегантність + "бомж стайл"

Поєднання непоєднуваного: трикотажна шапка в рубчик разом з пальто, сукнею і ботильйони. Незвично, але ефект WOW гарантований! Тільки пам'ятайте, що один такий "вибивається" елемент завжди просить підтримки в образі. Хоча б маленький браслетик.

instagram.com/streetstyle.lookbook

Класика + домашній затишок

Теж один з безпрограшних варіантів найбільш пам'ятних "луків"! Дуже комфортний і м'який трикотажний костюм зі спідницею або плаття носимо з човниками і добре оформленої сумкою. Або ж довгий в'язаний жилет з розрізами під кросівки і класичні брюки. Контраст фактур і форм, зате як працює!

instagram.com/streetstyle.lookbook

Об'єми + цікава фактура

Оскільки оверсайз нас вже привчив до збільшених форм, то вулична мода тепер рясніє найрізноманітнішою і незвичайною фактурою: дуті стьобані бомбери, довгі оверсайз пальто зі штучного хутра, дуті куртки зі шкіри, твіду та інших незвичних для цих виробів матеріалів. Чим незвичніше - тим актуальніше!