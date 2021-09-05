На Донбас відправили понад 50 тонн гуманітарної допомоги

Впродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу прослідували три вантажівки з гуманітарною допомогою. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні командування операції Об'єднаних сил.

Вантажівки повезли на окуповану територію гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Для населення тимчасово окупованої території України доправили будівельні матеріали та медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала 53,1 тонни" , - розповіли у штабі ООС.

Автор: Дмитро Левицький