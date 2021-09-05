Під час матчу Україна - Франція на поле вибігла дитина

Під час матчу відбору на чемпіонат світу-2022 між футбольними збірними України та Франції на поле НСК "Олімпійський" вибігла дитина, повідомляє Обозреватель.

Інцидент стався на 75-й хвилині поєдинку.

Андрій Ярмоленко і страйкер
Андрій Ярмоленко і страйкер

На відео, яке у себе в Instagram опублікував блогер Дмитро Поворознюк, видно, як у другому таймі юний порушник намагається втекти від стюарда. В результаті охоронець наздогнав втікача і повів його з арени. У цей момент до них підбіг Андрій Ярмоленко і щось сказав працівнику стадіону. Після цього стюард відвів юного страйкера на трибуну і відпустив його.

Варто зазначити, що цей момент не показали в прямому ефірі. У той час, коли суддя зупинив зустріч, режисер трансляції перемкнув камери на загальний план стадіону, а також почав показувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Загальний план НСК "Олімпійський"
Загальний план НСК "Олімпійський". Джерело: кадр з відео

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