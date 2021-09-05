Нобелівський лауреат заявив про ризик "пробудження" вірусів

Неможливо передбачити, який вірус з "тих, які існували в доісторичну епоху або сотні тисяч років тому" може з'явитися знову, повідомляє Корреспондент.

Глобальне потепління і танення вічної мерзлоти можуть привести до "пробудження" невідомих вірусів з непередбачуваними наслідками для людства, заявив радник генсека ООН з питань зміни клімату, лауреат Нобелівської премії миру Раї Квон Чунг.

За його словами, неможливо передбачити, який вірус з "тих, що існували в доісторичну епоху або сотні тисяч років тому" може з'явитися знову.

"Вони повертаються. Я впевнений, що існують різні види вірусів, з якими ми ніколи раніше не стикалися" , - заявив професор.

Людство повинно бути готове до таких викликів і оперативно на них реагувати, уклав Раї Квон Чунг.

Раї Квон Чунг був удостоєний Нобелівської премії в 2007 році в складі Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Нагороду присудили за зусилля щодо накопичення та розповсюдження знань про зміни клімату через діяльність людини.