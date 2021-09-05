Афганістан: захисники Панджшеру кажуть, що розгромили талібів

Угруповання бойовиків Талібана чисельністю в тисячу осіб напередодні ввечері було блоковано в північно-східній частині Панджшера, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прессекретар фронту опору, афганський журналіст Фахім Дашті.

"Протягом ночі та сьогоднішнього ранку більша частина угруповання була ліквідована, взята в полон під час втечі й відступу місцевим населенням за допомогою сил опору" , - стверджує Дашті.

Він додав, що в інших частинах долини ситуація перебуває під цілковитим контролем бійців фронту.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшера з шести напрямків понад 20 тис.бойовиків.

Представники талібів поки що не коментували те, що відбувається.

Рух "Талібан" на тлі виведення військ США і їхніх партнерів з Афганістану, до середини серпня захопив майже всі провінції країни, зокрема 15 серпня і столицю держави Кабул. Непідконтрольною талібам залишилася лише одна провінція - Панджшер, де було створено Фронт національного опору.