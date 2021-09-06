Отриман засіб проти хронічних болів в спині

Американські вчені продемонстрували, що лікування тварин лікарським коктейлем, що сприяє видаленню старіючих клітин, зменшує дегенерацію хребцевих дисків, повідомляє Лента.Ру.

З віком у кожної тканини тіла накопичуються старіючи клітини. Старіючи клітини виділяють деструктивні ферменти і запальні білки, які впливають на прилеглі здорові клітини. Сенолітічески препарати видаляють ці руйнуються клітини, залишаючи місце для нових. Ідея вчених полягала в тому, що видалення старіючих клітин має поліпшити функціонування тканини. Про новий засіб проти хронічних болів в спині повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Communications.

На даний момент два сенолітіческих препарату, дазатініб і кверцетин, є досить ефективними засобами для лікування рубців в легеневої тканини, і зараз вони проходять клінічні випробування. Щоб перевірити, чи можуть сенолітікі поліпшити стан хребцевих дисків, вчені щотижня давали молодим і літнім мишам коктейль з сенолітіческіх препаратів.

Виявилося, що лікування більш молодих тварин дає більше користі і фактично має більший захисний ефект, ніж терапія старих мишей. При цьому миші молодого і середнього віку, які одержували сенолітіческій коктейль, показали меншу дегенерацію дисків і меншу кількість старіючих клітин на той час, коли вони досягли похилого віку, в порівнянні з мишами, які отримували плацебо. Препарати потрібно вводити періодично, однак дослідники поки не виявили ніяких згубних ефектів.