Новий Renault Megane повністю розсекречений

В мережу потрапили фото Renault Megane E-TECH. Нове покоління моделі С-класу представлять через кілька днів на автошоу в Мюнхені, а його продажі стартують на початку 2022 року. Автомобіль серйозно змінився, повідомляє АвтоПортал.

По-перше, новий Рено Меган 2022 став електромобілем, а по-друге, тепер це хетчбек-кросовер.

По дизайну він практично не відрізняється від торішнього предсерийного концепт-кара. У нього високий капот і заховані в стійках ручки задніх дверей. Втім, збережені і традиційні риси начебто тоненьких діодних ходових вогнів.

У салоні - віртуальна приборка і великий тачскрін портретного формату. Також звертає на себе увагу дворівнева центральна консоль.

Відомо, що електромобіль Renault Megane E-TECH оснастять 215-сильним мотором на передній осі. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 40 і 60 кВт∙год: в останньому випадку запас ходу складає 470 км по циклу WLTP. Не виключено, що пізніше з'явиться двомоторна повнопривідна версія.