Етилований бензин остаточно пішов в історію

В ООН відзвітували, що тепер в світі ніде не можна легально придбати етилований бензин. Вперше він з'явився в 1923 році, а останньою країною, яка використала його, став Алжир, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише UNEP﻿.

Представники программі ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) оголосили, що токсична спадщина етилованого бензину офіційно дійшла кінця. Алжир, остання країна в світі, яке застосовувала таке паливо, нарешті відмовилася від нього.

"Успішне дотримання заборони на використання етилованого бензину є важливою віхою для здоров'я людей і навколишнього середовища в глобальному масштабі" , - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

Паливна присадка тетраетилсвинець, розроблена американським концерном GM в 1923 році, спочатку стала технологічним проривом, дозволивши підвищити октанове число бензину і зменшити руйнівний вплив детонації. Однак вихлоп двигунів, що працюють на етилованому бензины, дуже токсичний, а так само і пари самого палива. Усюди, де етилований бензин отримував поширення, слідували епідемії серцево-судинних захворювань, раку, і затримки розвитку у дітей.

Як відзначають в ООН, заборона на використання етилованого пального щорічно рятує 1,2 мільйона життів, економлячи при цьому світовій економіці 2,4 трильйона доларів США на медичних та інших витратах.

У 1996 році США стали однією з перших країн у світі, офіційно заборонивших етилований бензин. В ЄС він під забороною з 1 січня 2001 року, хоча багато країн-членів заборонили це пальне раніше.

Проте ще в 2002 році етилований бензин використовувався в 117 країнах, включаючи всю Африку. До 2006 року країни контіненту на південь від Сахари були вільні від свинцю.

За останнє десятиліття все більше і більше країн відмовлялися від етилованого бензину, і, нарешті, у вересні 2020 року Алжир оголосив, що його державна нафтова компанія припиняє виробництво такого пального.