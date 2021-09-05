Потап показав пародію на легендарний гурт ABBA
Український продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) показав пародію на легендарний шведський гурт ABBA. Артист опублікував знімок з "новим складом" колективу: Дорофєєвою, Каменських і Позитовом, повідомляє Обозреватель.
Відповідний кадр артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У кадрі постали українські зірки в образі учасників гурту ABBA. Так, Потап перевтілився в музиканта Бенні Андерссона, Каменських – в Анні-Фрід Лінгстад, Дорофєєва – в Агнету Фельтськог і Позитив – в Бьорна Ульвеуса.
На знімку видно, що Дорофєєва і Каменських позували в білосніжних сукнях з відповідним макіяжем і перуками, а Потап і Позитив приміряли на себе класичні костюмі 70-х років.
"ABBA повертається!" – підписав кадр Потап.
Шанувальники позитивно відреагували на пародію легендарного шведського гурту ABBA у виконанні українських знаменитостей. Вони засипали зірок компліментами.
"Залік", "Кращий склад", "Геніально", "Ледве дізналася", – писали фоловери під знімком.
Відзначимо, що гурт ABBA створили 1972 року. Назва гурту є акронімом з перших букв імен учасників (Агнета, Бьорн, Бенні, Анни-Фрід). Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. 1982 року вийшов останній альбом колективу.