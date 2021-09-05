Чи впливає колір б/у автомобіля на його вартість

Популярна німецька платформа з продажу автомобілів mobile.de провела масштабне дослідження стосовно впливу кольору машини на її вартість при перепродажі. Загальний підсумок аналізу - окрас має велике значення. Може навіть більше, ніж багато хто думав, повідомляє АвтоПортал.

Так, німецькі колеги встановили, що автомобілі фіолетового кольору на вторинному ринку втрачають близько 27,2 відсотка середньої ціни, сріблястого - 25%, золотистого - 23,1%, жовтого - 13,3%, червоного - 11,5%, синього - 9 , 8%, сірого - 9,7, чорного - 9,5%, білого - 5,9%, оранжевого - 5,4%, зеленого - 1,3%. Тобто, як видно, деякі кольори можуть відчутно здешевлювати машину. В основному це стосується нетипових кольорів.

У mobile.de відзначають, що одні й ті ж автомобілі з більш яскравими квітами набагато рідше проглядаються в оголошеннях, ніж машини з більш нейтральними кольорами на кшталт сірого або чорного. Разом з тим дослідники підкреслюють, що не варто все «гребти під одну гребінку» - велике значення грає клас автомобіля. Так, червоний може бути відмінним вибором на користь Ferrari, але мова йде про бізнес-седані, такому як Volkswagen Passat або BMW 5-Series, таке забарвлення недоречний, так як він викличе у власника великий головний біль при перепродажі.

В цілому німці констатують - власнику, який розраховує в майбутньому добре «збути» свою залізну конячку, необхідно пам'ятати, що колір повинен відповідати сегменту автомобіля або деяким середнім значенням. Також краще уникати модних кольорів - вони можуть бути популярні сьогодні, але вже завтра втратити актуальність. Так би мовити, класика вирішує.