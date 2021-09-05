Чемпіон світу передумав давати реванш Ломаченку

Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що не планує давати реванш українцю Василю Ломаченку, повідомляє УНИАН.

Про це американець сказав в інтерв'ю Sky Sports.

"Безумовно, перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Ломаченко сам про це сказав. Він б'ється з тими, кого я залишив позаду, він намагається повернутися. Прикольно, коли кажуть, що він знову отримає бій зі мною. Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значущі речі, на зразок бою з Тейлором та іншими хлопцями" , - зазначив Лопес.

"Реваншу не буде. Якби я програв, вони б не дали мені реваншу. А чому я тоді повинен? Я не буду цього робити" , - додав він.

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Ломаченко - Лопес: що було раніше