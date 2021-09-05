У Німеччині афганець напав з ножем на людей похилого віку

У Берліні в районі Вільмерсдорф 29-річний афганець напав з ножем на двох людей, повідомляє Кореспондент.

За даними поліції, поранення отримала 58-річна жінка, яка займалася садовими роботами, а також 66-річний чоловік, який прийшов на допомогу пораненій.

Нападника затримали на місці події. Поранених госпіталізували. Слідство зазначає, що затриманий, який проживає в Німеччині з 2016 року, страждає на психічний розлад, однак не відкидається та ісламістський мотив.