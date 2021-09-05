Головного суперника Tesla Cybertruck випробували водою (відео)

Американська марка Rivian показала можливості електричного пікапа R1T щодо подолання броду. Автомобіль, який в ЗМІ вже охрестили «вбивцею Tesla Cybertruck», проїхав по водному каналу глибиною в 3 фути. Це приблизно 90 см, повідомляє АвтоПортал.

Відео незвичайного випробування опублікував у своєму Twitter генеральний директор Rivian Ар Джей Скаріндж.

На кадрах, які тривають всього кілька секунд, можна побачити, що автомобіль без проблем впорався з водною перешкодою. Місцями вода доходила майже до лінії капота і кромки колісних арок, однак це не стало на заваді. Машина герметично захищена від вологи, гідроудар, судячи з усього, їй не страшний.

Відзначимо, Rivian R1T побудований на фірмовій скейтборд-платформі, яка має плоску конструкцію і включає електродвигуни, блоки тягових акумуляторів, контролери і підвіску. Машина буде пропонуватися в єдиній дворядної чотирьохдверної пятиместной кабіні, однак технічних специфікацій у неї кілька. У «топі» Rivian R1T зможе похвалитися потужністю 765 к.с., крутний момент 1120 Нм, розгоном до «сотні» за 3 секунди і запасом ходу в 643 км.

У виробництво пікап повинен відправитися в найближчі тижні, стартова ціна (в США) - 67,5 тис. Доларів. Тим часом Cybertruck з'явиться в кращому випадку в 2022 році.