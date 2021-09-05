УАЗ планує перейти на електромобілі

З силовими установками допоможе чеська компанія, повідомляє Motor 1.

Ульяновський завод задумався ні багато ні мало про тотальну електрифікацію модельного ряду. Зрозуміло, компанії, яка не має досвіду у виробництві батарейних машин, для реалізації такого плану знадобиться стороння допомога - і схожий партнер вже знайдений.

Як стало відомо редактору, в найближчі дні УАЗ може укласти нову угоду з чеською фірмою MW Motors, за яким отримає доступ до її технологіями. По всій видимості, будувати електромобілі ульяновци хочуть, в основному, на експорт: у всякому разі, про перспективи таких моделей на російському ринку представники заводу говорити не поспішають і навіть приблизних рублевих цін не називають.

Марка MW Motors отримала помірну популярність в 2018 році, вирячивши електричне купе Luka EV в стилістиці 1950-х. Співпраця з УАЗом офіційно анонсувала в лютому 2020 го: чехи спроектували на базі «Хантера» електричний позашляховик і назвали його MWM Spartan. Машина, орієнтована на європейський (в тому числі - британський) ринок, повинна була надійти в продаж в тому ж році, але ці плани порушила пандемія.

В кінці цього липні MW Motors додала Spartan в конфігуратор на своєму офіційному сайті, підтвердивши стартову ціну в 39 900 євро. При цьому за нашими даними, до теперішнього часу побудовано тільки два прототипи. Один з них зараз перебуває в Росії: його привезли на святкування 80-річчя УАЗа. Найближчим часом випробують електровнедорожнік і розкажуть про нього докладніше, а поки пропонуємо ознайомитися з характеристиками машини, яка, можливо, буде продаватися під ім'ям E-Hunter.

Модель зберегла оригінальний кузов і повний привід із заниженою передачею, але замість ДВС отримала електромотор на 120 кіловат (163 к.с.) і 600 Нм. Складена з 28 модулів батарея на 150 ампер-годин (62,16 кіловат-години) заряджається за годину на 80% і дозволяє проїхати не менше 180 кілометрів: заявлено, що в реальних умовах дальність пробігу може досягати 245 кілометрів. Максимальна швидкість у MWM Spartan така ж, як у «Хантера» - 130 км/год.