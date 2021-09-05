Майже 4,5 млн українок можуть втратити роботу

В "групі ризику" знаходяться чотири професійних кластера, повідомляє UBR.

"Слабка стать" виявився більш вразливим до економічних наслідків пандемії, ніж "сильний", і це є світовою тенденцією. В Україні чисельність зайнятих жінок за 2020 рік скоротилася на 4%. До таких висновків прийшли в Центрі економічної стратегії (ЦЕС), провівши дослідження за зайнятістю жінок.

До втрати роботи наводили такі тенденції:

висока концентрація жінок в секторах, уражених карантинними обмеженнями: торгівля, сфера послуг і індустрія гостинності;

коронакрізіс вдарив по жінках в продуктивному для кар'єри віці: робота матерів могла піти на другий план через тимчасове закриття дитсадків і шкіл;

коронакризіс прискорив процеси автоматизації бізнес-процесів: через це люди також втрачали роботу в різних галузях економіки.

Більше половини працюючих українок (4,4 млн) в майбутньому можуть втратити роботу через:

нових карантинних обмежень і змін споживчої поведінки;

прискореної автоматизації і трансформації бізнес-моделей.

Економісти ЦЕС виділили чотири професійних кластера, які знаходяться в "групі ризику":

сфера послуг і торгівлі;

офісні працівниці;

дослідники та інженери;

найпростіші фахівці.

Причому, найскладніше буде робітницям всіх цих кластерів, яким 40 і більше років.

Майже половина (46%) українок незадоволені своєю роботою. Основні причини - низька зарплата, відсутність зростання і перспектив, а також погіршення здоров'я.