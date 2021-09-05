Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Козерогам доленосний тиждень. Скорпіонам треба присвятити час своїм особистим цілям, повідомляє 24 Канал.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Овна

Астрологи не радять Овнам цього тижня брати кілька завдань поспіль, оскільки ви не встигнете їх виконати. Краще візьміться за одну справу та доведіть її до кінця. Робочих справ цього тижня побільшає, тож час на відпочинок виділяйте лише ввечері.

В середині тижня ви знайдете внутрішню силу та рішучість зайнятися тією справою, про яку завжди мріяли. Також в цей період ви можете розраховувати на матеріальну допомогу. Корисно зайнятися спортом та почати розширювати свій кругозір.

У сімейних стосунках може виникнути деяке напруження, яке готове вибухнути в будь-який момент. У суботу вам доведеться докласти багато зусиль для виконання домашньої роботи, у цей день вдома вас чекає чимало активностей.

Сприятливий день: 7 вересня Несприятливий день: 9 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Тельця

У Тельців цього тижня з'являться багато нових можливостей, за які треба братися не зволікаючи. На роботі вас чекає багато важливих завдань, але якщо ви прикладете максимум зусиль – можете очікувати на позитивний результат.

Правильно обирайте на що витрачати свій час. Від монотонної та рутинної роботи краще відмовитися. Астрологи радять вам братися за ґрунтовні цілі та робити перші кроки. У вівторок можете купити річ, яку давно хотіли, але жаліли грошей, незабаром вони вам повернуться у вигляді премії.

На вихідних візьміться за планування наступного тижня. Вам треба скласти чіткий план, якого ви будете ретельно дотримуватися, поїздки плануйте в другій половині тижня. Також в ці дні треба зайнятися здоров'ям та записатися на масаж спини, яка вас давно турбує.

Сприятливий день: 6 вересня Несприятливий день: 12 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть заклопотані робочими і домашніми справами. Керівництво доручить вам безліч нових справ, тож вам доведеться скрупульозно вивчати нову інформацію та вирішувати безліч невідкладних завдань. Вдома вас також чекає чимало роботи, тож доведеться вам знайти золоту середину, щоб все встигнути.

Вільний час присвячуйте собі, адже через завантаженість на роботі та буденні справи, ви можете відчути моральне виснаження. Астрологи радять відмовитися цього тижня від імпульсивних покупок.

Поставте собі на вихідних одне завдання, яке зможете виконати, решту часу приділіть на відпочинок. У неділю уникайте в сім'ї суперечок та конфліктів, які можуть довести до серйозних ускладнень.

Сприятливий день: 7 вересня Несприятливий день: 9 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Рака

Перестаньте перейматися про те, що вже не повернеш. Якщо ви когось образили – попросіть вибачення, якщо ситуацію вже неможливо змінити – відпустіть її і рухайтеся далі. Негативні емоції відкидайте та спробуйте тішити себе тим, що приносить вам найбільше задоволення.

У Раків цього тижня буде багато роботи, але ви з нею швидко впораєтеся. Астрологи кажуть, що вам треба проявити самостійність в першій половині тижня. Ближче до вихідних вас чекає гарне проведення часу з друзями у цікавій компанії.

Фінансове становище Раків значно підвищиться. Окрім підняття зарплати, керівництво потішить вас приємними преміями. Додаткові гроші треба одразу віддати, якщо у вас є борги, або купити за них необхідні вам речі.

Сприятливий день: 6 вересня Несприятливий день: 9 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Лева

Цього тижня поталанить тим, чия професія пов'язана з творчістю. Якщо правильно налаштуєте себе, то зможете встигнути набагато більше, ніж попереднього тижня. Щоб увійти в робочий ритм складіть на початку тижня план справ, щоб вам було легше досягати поставлених завдань.

Середина тижня – вдалий період для купівлі квитків. Будь-яка дорога видасться для вас вдалою, якщо ви заплануєте її в цей день. Також астрологи прогнозують Левам приємні новини щодо житлового питання. У середу або четвер ви можете знайти квартиру, про яку завжди мріяли. Переїзд варто здійснити до кінця цього місяця.

Суботу проведіть наодинці та в спокої. Подумайте над тим, що вам треба вдосконалити в собі та як зробити дні ще ефективнішими. У неділю візьміться за читання книжки чи перегляду цікавого фільму.

Сприятливий день: 11 вересня Несприятливий день: 7 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Діви

Дівам цього тижня варто налагодити стосунки людьми. Якщо ви втратили зв'язок зі своїм товаришем – не бійтеся першими подзвонити чи написати. На роботі займіться новими напрямками, щоб розширити свій кругозір.

Радикальних рішень приймати не рекомендовано. Тиждень підходить для вирішення давно розпочатих справ, втім розпочинати серйозні проєкти краще з наступного тижня. В особистому житті можуть виникнути деякі розбіжності з коханою половинкою, спробуйте все вирішити у спокійній обстановці.

На вихідних ви будете енергійними і натхненними. Вас чекають цікаві дні з найближчими вам людьми. У неділю можлива неочікувана радісна звістка від родичів, які живуть за кордоном.

Сприятливий день: 9 вересня Несприятливий день: 12 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Терезів

Терези цього тижня візьмуться за найскладніші справи на роботі, на які раніше не наважувалися. Не беріть все на свої плечі, ви можете сміливо розраховувати на допомогу колег, які вам радо допоможуть. За прогнозами астрологів, у понеділок не варто здійснювати жодних фінансових операцій.

Намагайтеся не ігнорувати цікаві ідеї, які спадають вам на думку. Записуйте у блокнот все, що стосується роботи, цілей, особистого життя, здоров'я та зовнішності. Будьте відкриті до нових пропозицій, і вони почнуть до вас надходити.

Вихідні найкраще провести на природі. Якщо маєте можливість – навідайтеся в гості до родичів, або придумайте собі невеличку мініподорож, щоб зарядитися новими емоціями та змінити обстановку.

Сприятливий день: 12 вересня Несприятливий день: 7 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Скорпіона

Скорпіони цього тижня присвячуватимуть час роботі та своїм особистим цілям. Вам нарешті все почне вдаватися, тож скеровуйте всю свою енергію у правильне русло. Ваше велике бажання та сильна мотивація допоможуть вам отримати те, чого ви так давно хотіли.

У середині тижня вам варто навести лад навколо себе. Позбавтеся від непотребу, наведіть лад та дисципліну у всьому, що вас оточує. Ви можете після цього відчути спад енергії, втім після здорового сну вона відновиться.

Астрологи радять вам урізноманітнити вихідні. Почніть робити те, чого давно хотіли, але вам не вистачало часу. Можете відправитися в мініподорож, або зайнятися творчістю. Вечір неділі присвятіть плануванню наступного тижня.

Сприятливий день: 9 вересня Несприятливий день: 11 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Стрільця

На Стрільців чекає спокійний тиждень. Все буде проходити легко та цікаво. Робота потішить вас приємним спілкуванням з колегами, а ваше особисте життя подарує вам незабутні емоції. Корисно зайнятися в першій половині тижня духовним станом – почніть слухати медитації та практики.

Якщо ви захочете щось змінити у своєму житті, то середа – вдалий для цього день. Стрільці можуть записатися на курси, вийти із зони комфорту, чи взяти квитки на літак в країну, у яку завжди хотіли потрапити.

На вихідних займайтеся виключно тими справами, які приносять вам задоволення. Це може бути приготування нових страв, читання книжки, перегляд фільму, вивчення іноземної мови тощо. Сонячна погода сприятиме потоку чудового настрою.

Сприятливий день: 7 вересня Несприятливий день: 10 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Козерога

На Козерогів чекає доленосний тиждень. Ви нарешті зрозумієте, що для вас немає нічого неможливого, тож почнете активно діяти. Астрологи радять вам скласти список бажань, щоб чітко розуміти, чого ви хочете і до чого йдете. Якщо у вас буде наснага та бажання, то ви зможете багато чого реалізувати.

Попри активність не забувайте про відпочинок. Виділяйте час на справи, які допоможуть вам перезарядитися та отримати новий ковток натхнення. Художня книжка та цікавий фільм допоможуть вам переключитися ненадовго від важливих завдань.

Козерогам варто слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо вас болить спина – почніть робити вправи, якщо зранку прокидаєтеся в'ялими – виділіть час на зарядку. Займайтеся спортом щодня хоча б пів години, і побачите, як покращиться ваш фізичний стан.

Сприятливий день: 12 вересня Несприятливий день: 11 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Водолія

Водоліям цього тижня треба аналізувати все, що з вами відбувається. Таким чином ви досягнете швидших результатів, оскільки побачите, що вам заважає рухатися до мрії та забирає найбільше часу. У понеділок керівництво запропонує вам взятися за новий проєкт, який принесе вам чималий прибуток.

Тиждень для вас пролетить дуже швидко, адже ви постійно будете перебувати в потоці справ. Астрологи радять вам бути обережними з грошима, адже можете наробити багато зайвих покупок, які зараз недоречні. Вам краще відкладати гроші для купівлі дороговартісних речей.

На вихідних вас чекають приємні новини, які будуть пов'язані з вашою родиною. Прислухайтеся до свого організму, зверніть увагу на своє харчування та відмовтеся від калорійних продуктів.

Сприятливий день: 7 вересня Несприятливий день: 8 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня 2021 для Риб

Цього тижня Рибам треба братися до серйозних справ. Відкладіть всі рутинні завдання, які забирають багато часу та почніть робити щось дійсно корисне. Від вас потребується впевненість у своїх силах та активність.

Після роботи вільний час рекомендовано присвятити інтелектуальному розвитку. Астрологи зазначають, що саморозвиток цього тижня добре позначиться на вашій працездатності. Ваш настрій буде залежати від якісно проробленої роботи, тож беріться за все з ентузіазмом та прикладайте максимум зусиль.

Вихідні сприятливі для занять спортом. Якщо відчуваєте важкість у шлунку – почніть харчуватися легкою їжею та дотримуйтеся збалансованого харчування.

Сприятливий день: 9 вересня Несприятливий день: 11 вересня