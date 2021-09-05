У Сімферополі відпустили затриманих кримських татар, які протестували біля будівлі ФСБ

Близько 40 осіб, затриманих в суботу біля будівлі, в якому розміщується управління російської спецслужби в окупованому Сімферополі, нині звільнені, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в заяві правозахисної організації "Кримська солідарність".

"Всіх затриманих з відділу поліції №1 "Залізничний" Управління МВС Росії по місту Сімферополю відпустили ... Всіх затриманих з відділу поліції №3" Центральний "Управління МВС Росії по місту Сімферополю відпустили" , - говорилося в повідомленнях, опублікованих на сторінці організації в Facebook з інтервалом у три години.

Раніше "Кримська солідарність" повідомила, що біля будівлі ФСБ на вул.Франка в Сімферополі були затримані близько 40 осіб, включаючи 38 кримських татар, і опублікувала їх список. Серед них як чоловіки, так і жінки. Зокрема, були затримані два цивільних журналісти "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти інтернет-видання "Грани.ру". Згодом їх відвезли в різні відділи поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, затриманих було понад 50, вони були учасниками акції протесту проти обшуків і затримання п'ятьох кримських татар, які пройшли 3-4 вересня.