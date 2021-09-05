Дочка Моніки Беллуччі засвітилася на фото з бойфрендом

Минулого тижня італійський будинок моди Dolce & Gabbana влаштував грандіозний показ у Венеції. На розкішний подіум вийшла донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева. У залі модель підтримував бойфренд, який показав нові спільні фото з Італії, повідомляє 24 Канал.

Про це iнформує інстаграм﻿ Луки Саландри

Донька голлівудського експодружжя досить рано подорослішала і розпочала модельну кар'єру. У 14 років вона вже співпрацювала з брендом Dolce & Gabbana, музою якого залишається її зіркова мама Моніка Беллуччі. Відтак, не дивно, що дівчинка швидко знайшла бойфренда зі світу моди.

У серпні минулого року Дева Кассель розсекретила свого бойфренда – 18-річного француза Луку Саландру, що працює манекенником. Минув понад рік, а закохані досі разом.

Поки юнак не може похизуватися такими досягненнями, як у Деви, тому щиро радіє її успіхам і підтримує на модних показах. Презентація колекції Alta Moda бренду Dolce & Gabbana не стала винятком. У той час, як 16-річна модель дефілювала подіумом на пару з донькою Гайді Клум Лені, її мама Моніка Беллуччі та бойфренд Лука Саландра підтримували її в залі.

Після грандіозного показу закохані підлітки зробили кілька романтичних фото на згадку про вікенд у Венеції. На одному з них їх підловили дорогою на площу Сан-Марко, на іншому – на вечірці за палким поцілунком.

Донька Моніки Беллуччі Дева Кассель з бойфрендом / Фото з інстаграму Луки Саландри

Донька Моніки Беллуччі Дева Кассель з бойфрендом / Фото з інстаграму Луки Саландри

Французький манекенник опублікував й інший кадр з Девою Кассель. Очевидно, він зроблений в апартаментах пари після показу Dolce & Gabbana. На ньому юна модель позує у халаті з анімалістичним принтом, а юнак – з оголеним торсом.

Донька Моніки Беллуччі Дева Кассель з бойфрендом / Фото з інстаграму Луки Саландри

Зауважимо, кар'єра 16-річної Деви Кассель розвивається дуже стрімко: