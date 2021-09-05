До старту опалювального сезону регіони готові на майже 80%

Станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об’єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.

"У Мінрегіоні постійно проводиться моніторинг готовності та здійснюються візити безпосередньо в регіони. Вчасний старт опалювального сезону - одне з найважливіших завдань, яке наразі має держава" , - зауважив очільник міністерства Олексій Чернишов.

Також він наголосив, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.