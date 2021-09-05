До старту опалювального сезону регіони готові на майже 80%
Станом на початок вересня до старту опалювального сезону регіони технічно готові на майже 80%, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.
Зокрема, йдеться про стан підготовки будівель, об’єктів водопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства.
"У Мінрегіоні постійно проводиться моніторинг готовності та здійснюються візити безпосередньо в регіони. Вчасний старт опалювального сезону - одне з найважливіших завдань, яке наразі має держава", - зауважив очільник міністерства Олексій Чернишов.
Також він наголосив, що тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватися.
"Зі свого боку, держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування й підприємства ТКЕ (теплокомуненерго - УНІАН). Зокрема, триває робота над законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах", — додав він.