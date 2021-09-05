Як переоформити автомобіль в Україні: інструкція

Процес переоформлення машини з одного власника на іншого в наш час став максимально простим. І все ж до цього заходу потрібно підготуватися. Ми розповімо, що потрібно зробити, щоб впоратися, як це обіцяно законодавцем - за один робочий день, повідомляє Автоцентр.

В даний час переоформлення автомобіля з одного власника на іншого проводиться одночасно з його перереєстрацією в територіальному сервісному центрі МВС. Тобто і юридичне оформлення угоди купівлі-продажу, і реєстрація машини на нового власника відбувається в одному і тому ж місці. Це дуже зручно при продажу та купівлі вживаного транспорту, але потрібно дотримати кілька умов. Отже, як переоформляти машину?

Які документи потрібні для переоформлення машини

Перш за все, потрібно прийти в зручний вам (найближчий, улюблений, «де менша черга», який «порадили друзі» і т.д.) Територіальний сервісний центр (ТСЦ) МВС. З собою потрібно принести документи для перереєстрації ТЗ:

- Паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина

- Техпаспорт автомобіля

- Заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в ТСЦ)

- Квитанції про оплату за послуги ТСЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при ТСЦ).

Якщо власник продає вже не першу легкову машину в цьому календарному році, він також повинен пред'явити оціночну (середньоринкову) вартість автомобіля і документ про сплату відповідного податку.

Етапи переоформлення авто

У сервісному центрі МВС нового типу справді багато зроблено для того, щоб процес переоформлення машини зайняв трохи часу. Відзначимо, що в залежності від місцевих особливостей, якісь неприємні ускладнення можуть бути. Але знайте також і те, що ви можете звернутися в будь-який ТСЦ Укаріни.

- Прийшовши в ТСЦ, за допомогою консультанта біля входу переконайтеся, що у вас є все необхідне для операції. Він же розповість вам, як змінити власника автомобіля і перереєструвати машину

- Запишіться через термінал в електронну чергу

- Вийдіть на майданчик, де працює фахівець експертної групи МВС і пред'явіть йому автомобіль для огляду і звірки номерів (не переплутайте з експертизою, яка коштує значно дорожче).

- Згідно з черги, зверніться до адміністратора ТСЦ і передайте йому всі ваші папери разом з відміткою експерта.

- По виданому адміністратором списку зробіть всі необхідні платежі у відділенні банку при РСЦ.

- Повертайтеся до адміністратора, який якраз оформить вашу угоду, реєстрацію і віддасть вам документи (можливо, тут доведеться почекати).

Тут же вам віддадуть новий техпаспорт на машину, зареєстрований на нового власника. Справу зроблено.

Скільки коштує переоформити авто

Витрати при переоформленні авто в даний час відносно невеликі. Майте на увазі, що в деяких випадках платежі приймає не касир відділення банку в ТСЦ, а термінал, який не навчений давати здачу - тобто майте при собі дрібні купюри. Потрібно буде сплатити такі рахунки:

- Вартість послуги сервісного центру МВС - 153 грн (вітчизняний автомобіль) або 190 грн (іномарка).

- Бланк свідоцтва - 312 грн.

- Номери (Номерні знаки) - близько 178 грн.

Тобто сумарно вартість переоформлення легковика виходить близько 650 - 690 грн. Якщо все нечисленні документи були приготовлені правильно і працівники сервісного центру не відволікаються, процес переоформлення машини займає кілька годин.

У зв'язку з пандемією і загального тяжіння до «удаленке» часто виникає питання, чи можна переоформити машину онлайн. На жаль, після закінчення карантину ніякої реєстрації і перереєстрації транспорту онлайн не передбачено. Хоча під час локдауна 2020 року в насправді можна було частина процедури (подачу документів) зробити віддалено - і то це стосувалося лише нових автомобілів, яким не потрібний огляд експертом. Однак, в даний час є можливість через інтернет записатися на прийом в ТСЦ на певний день і годину - щоб не чекати в черзі.

Як переоформити машину на себе без господаря

Необтяжливе в багатьох сенсах переоформлення транспортного засобу в Сервісному центрі МВС відсунуло на задній план популярну колись форму «володіння» автомобілем за дорученням. Однак, горезвісна «генералка» може стати в нагоді, щоб переоформити машину на себе без господаря. Довіреність доведеться заздалегідь оформити у нотаріуса, який повинен буде вказати, які саме дії власник машини довіряє вам. В принципі, список документів (крім довіреності) і порядок дій ті ж, тільки звертатися доведеться виключно в сервісний центр за місцем вашої прописки (реєстрації). Генеральна довіреність після переоформлення залишиться в сервісному центрі.

На закінчення залишається побажати, щоб процес переоформлення машини не вийшов для вас обтяжливим, а сам автомобіль приносив вам лише радісні емоції.