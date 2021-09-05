У Bellingcat назвали нові терміни виходу фільму про "вагнерівців"

Фільм-розслідування журналістської групи Bellingcat про зрив операції спецслужб із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер" вийде на початку 2022 року, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив керівник групи Bellingcat Христо Грозєв.

"Буде три частини, одна з них – документальні фільм, який продюсує директор з Голлівуду… Це буде початок наступного року. Це буде дуже цікавий фільм" , — сказав грози.

При цьому, Грозєв зазначив, що Bellingcat так і не отримав відповідей на питання від української сторони.