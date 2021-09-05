В ООН закликали людство припинити війну з природою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою. Він зазначив, що для цього в урядів країн світу є всі інструменти для розв'язання цієї проблеми, повідомляє РБК-Україна.

"Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь" , - написав він у Twitter.

Гуттеріш додав, що всі проблеми відносини людини з природою відомі і країни мають інструменти для їх вирішення.

"Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції і надійні зобов'язання всіх країн" , - додав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше ООН повідомила про загибель у світі за останні 50 років понад 2 млн осіб від природних катастроф.

Автор: Дмитрий Кузнецов