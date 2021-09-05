Польша закупить більше американского газу

Польська нафтогазова компанія PGNiG уклала 20-річний контракт з американською компанією з Луїзіани Venture Global на додаткову закупівлю 2 млн тон зрідженого газу на рік, повідомляє Экономическая правда.

Про це повідомили компанії в прес-релізах, передає Голос Америки.

"Таким чином загальні поставки американського зрідженого газу до Польщі сягнуть 5,5 млн тон на рік, або 7,4 млрд кубометрів після регазифікації, Перші поставки за контрактом очікуються в 2023 році" , - пише видання.

У Польщі прокоментували угоду тим, що американський газ дозволить не залежати від поставок зі східного напрямку.

А Майк Сабель з Venture Global відзначив екологічні переваги американського газу:

"Обрання більш чистого природного газу зі Сполучених Штатів не лише збільшить енергобезпеку Польщі, але і зменшить викиди вуглецю".

Нагадуємо:

Раніше міністр енергетики США Дженніфер Гренголм назвала російський газ "найбруднішим в світі", через те, що його видобуток та використання супроводжуються значними викидами вуглецю.