Кольорові розводи та коров'ячі плямки:тренди манікюру на осінь 2021

Трендові дизайни нігтів на цю осінь - яскраві і незабутні! Ну хто, скажіть, пройде повз нігтів з цятками, як на шкурі корови? А кольорові плями замість стильного, але трохи обридлого френча, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Катерина Полякова у своєму Instagram зібрала масу свіжих ідей, які сподобаються як тим, хто любить мінімалізм, так і тим, хто обожнює бути в центрі уваги.

фото: instagram.com/kyliejenner

Які нігті в тренді восени 2021

Коров'ячий принт на нігтях переплюнув цієї осені і жирафу, і зебру, і навіть леопарда.

фото: instagram.com/stylist.kate

Мінімальстичное зворушливе сердечко, логотип улюбленого бренду або просто-напросто ніжна крапелька контрастного кольору на нігтьовій пластині - і ви вже в тренді.

Любителі класики завжди були, є і будуть - для тих, кому "корова" не підходить до одягу і до машини - мілк! На всі випадки життя.

фото: instagram.com/stylist.kate

Квіти, особливо осінні, розцітають в осінніх же відтінках - і відразу стає трохи тепліше, принаймні, на душі так точно!

фото: instagram.com/stylist.kate

Френч стилісти пропонують робити кольоровим - так популярному манікюру віддають данину, але трохи його "веселять".

фото: instagram.com/stylist.kate

Для тих, хто вже накрасувався з акуратними рожево-білими нігтями і готовий рухатися далі - ласкаво просимо в світ кольорових плям і розводів! Нудно не буде.

фото: instagram.com/stylist.kate

Зелений колір - один з найпопулярніших кольорів сезону, не обійшов стороною нігтьової сервіс. Експерименти вітаються!

фото: instagram.com/stylist.kate

Автор: Тетяна Турчанікова