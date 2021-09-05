Формула-1: результати Гран-прі Нідерландів
У Зандворті відбувся черговий етап Формули-1 - Гран-прі Нідерландів, повідомляє УНИАН.
Перемогу в домашній гонці здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Льюїса Хемілтона. Представник Нідерландів стартував у гонці першим і втримав своє лідерство.
Ферстаппен також повернув собі лідерство в особистому заліку.
Гран-прі Нідерландів. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 20,932
3. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 56,420
4. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 1 коло
5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 1 коло
6. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло
7. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 1 коло
8. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 1 коло
9. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1 коло
10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло
Формула-1: результати сезону
- В особистому заліку у Ферстаппена - 224 очки, у Хемілтона - 221. Третім йде пілот "Мерседеса" Валттері Боттас - 123 очки.
- У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 344 бали, у "Ред Булл" - 332, у "Феррарі" - 181.
- Наступна гонка відбудеться 12 вересня - Гран-прі Італії.