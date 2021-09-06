Райони Києва, де найактивніше скуповують житлову нерухомість

У серпні 2021 року інвестиції в київську нерухомість зросли до $45 млн, що на 21% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє UBR.

Про це розповіла гендиректор АН "Благовіст" Олена Біберова. За її словами, зараз на ринку спостерігається досить висока активність. За ціновим сегментом $50-100 тис. було укладено 44% угод. Пропорційний попит впливає і на зростання цін.

Райони, де активно скуповували квадратні метри в серпні:

Дарницький;

Голосіївський;

Печерський.

За ціновим сегментом до $50 тис. В минулому місяці було укладено 16% угод від загальної кількості - скуповували 1-2-кімнатні квартири в Дніпровському, Голосіївському районах.

За $40 тис. реалізована 1-кімнатна квартира з площею 40 кв.м. в Шевченківському районі, за $50 тис. куплена "двушка" з площею 45 кв. м у Шевченківському районі.

Відзначається, що операції в такому ціновому сегменті актуальні і в Київській області: продано земділянку 14 соток в Хотові за $45 тис., а за $50 тис. - будинок у Зазим'ї з площею 160 кв. м.

У сегменті від $100 тис. до 250 тис. пройшло минулого місяця 34% угод з купівлі-продажу. Ціновими лідерами даної категорії виявилися дво- і трикімнатні квартири в Шевченківському, Голосіївському, Печерському районах. Так, за $102 тис. продали "однушку" з площею 49 кв. м. (Голосіївський р-н), за $160 тис. купили "двушку" площею 82 кв. м. (Дарницький р-н), за $105 тис. - будинок площею 382 кв. м у с. Тарасівка.

Цінова категорія від $250 тис. склала 6% загального обсягу операцій.

Найдорожчі продажі в серпні: