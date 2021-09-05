Порошенко оцінив результати візиту Зеленського в США

Візит Володимира Зеленського в США, який став знаковим довгоочікуваною подією в Україні, є позитивом - вважає п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю харківському телеканалу Simon, повідомляється на сайті "ЄС".

"Безумовно, знаковою подією цього тижня, а може і всього вересня був довгоочікуваний візит. Я можу відзначити, що сам доклав дуже багато зусиль, щоб цей візит відбувся", - нагадав Порошенко.

"Позитивний сам факт візиту. Тому що моя перша зустріч після обрання президентом з віце-президентом Байденом відбулася на інавгурації. Віце-президент США приїхав, і ми мали першу 5-ти годинну розмову. Причому це чистий час, без перекладачів, які забирають половину часу. І ми вже тоді, під час першої зустрічі мали практичні результати дорожньої карти нашої співпраці з США", - зазначив Порошенко.

Він також зазначив українських дипломатів, представників посольства у Вашингтоні, яким довелося докладати значних зусиль з-за перенесення дати зустрічі Зеленського з Байденом.

"Коли дата візиту змінюється, графіки візиту змінюються, - повірте, це величезне навантаження на дипломатів, і вони, зціпивши зуби, витягли ці виклики", - констатує п'ятий президент.

"Факт візиту є позитивним, результати візиту свідчать про те, що результатів немає. Відновлення Комісії стратегічного партнерства - це не історичний крок, як Зеленський намагається подавати. Я як міністр закордонних справ в 2009 році разом з тодішнім Госсеркретарем США Хілларі Клінтон провів Комісію стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ і держсекретарів, ми намітили конкретні заходи. і я тримаю кулаки, щоб діяльність цієї комісії, де ми стояли біля витоків, була продовжена", - говорить Порошенко.

"Нам не вдалося отримати ПДЧ і тверду позицію американців, це дуже погано. Нічого, крім членства в НАТО, не зможе Україні забезпечити надійну гарантію безпеки. Мої пропозиції були, що до тих пір, поки Україна не отримає ПДЧ щодо членства в НАТО, нам були потрібні стратегічні гарантії безпеки від США. На жаль, ми їх також не отримали", - констатує п'ятий президент.

Він також зазначив, що міжвідомча угода, яка була підписана між Міністерством оборони і Пентагоном - це просто продовження попередньої угоди, термін дії якої закінчився в цьому році.

"Ми повинні були отримати санкції проти РФ у зв'язку із загостренням ситуації на фронті. Щотижня Україна втрачає своїх героїв, кожного тижня у нас є тяжкопоранені, яких везуть з фронту. На сьогодні питання санкцій навіть не було порушено, це помилка. Питання відсутності санкцій веде до ерозії, руйнування світової коаліції на підтримку України, яка була нами побудована в 2014 році. Ми нічого не отримали", - констатує лідер" Європейської Солідарності ".

"Так сильно вони критикували Мінськ, критикували Нормандський формат, що за 2,5 року не запропонували ніякої альтернативи. Це питання також не піднімалося, прийнята відданість Нормандські формату, який був створений за моєї участі. Ми мали спеціального президентського представника з боку США під час моєї каденції. Курт Волкер на рівні посла забезпечував чітку координацію всіх рішень, які проводяться в рамках Нормандського формату з нашими американськими партнерами. Американці відмовилися призначати відповідного представника без пояснень", - зауважив Порошенко.

"Хочу підкреслити - протитанкові комплекси" Джевелін "були отримані мною, і сьогодні це не є нагальною потребою. Тому що Україна налагодила виробництво дуже гідних комплексів" Стугна ", які мають дуже якісні, високі характеристики. Але Україна потребує системах протиповітряної оборони, системах радіоелектронної боротьби, захищеного зв'язку. і ми повернулися з порожніми руками. Бо 60 млн дол., які виділяються на безпеку України, і 460 на підтримку демократії та реформ - це факт, який відповідає сам за себе. Але прориву немає, цілі не досягнутi" , - вважає Порошенко.

Для України було дуже важливо знову поставити питання миротворців з мандатом РБ ООН. "Миротворці з мандатом зайдуть на окуповану територію, вичавлять російські війська, виведуть важку зброю і артилерію, забезпечать дотримання необхідних прав і свобод громадян, створять питання безпеки передумови для початку політичного процесу. Зрештою дозволять вийти на кордон спочатку представникам ОБСЄ, і в перший день початку політичного врегулювання українцям вийти на кордон - це безальтернативний і єдиний шлях деокупацію Донбасу", - пояснює Порошенко.

"Дуже добре, що було порушено питання повернення наших полонених. На жаль, у американців дуже обмежений вплив на звільнення, але ця тема дуже актуальна, тому ми використовували всі можливості. Починаючи від звернення до Папи Римського, я говорив з цього приводу з Кирилом, з Вселенським Патріархом, я говорив з цього приводу з Ердоганом, з прем'єром Ізраїлю. Не було того лідера, у якого б я не просив допомоги. І тому ми витягли 3,5 тисячі полонених. Цей процес з боку Зеленського, на жаль, зупинився, півтора року не маємо ніякого прогресу", - констатує п'ятий президент.