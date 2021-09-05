В Україні настає бабине літо: синоптики назвали дати

Погода в Україні починає змінюватися, оскільки починається бабине літо. Синоптики прогнозують теплу і суху погоду, яка очікується в країні до середини вересня, повідомляє РБК-Украина.

Що буде з погодою в найближчі дні, де буде найтепліше і що з опадами - читайте нижче в нашому матеріалі.

Синоптик Наталка Діденко﻿ каже, що незважаючи на нічну температуру, що знизилася до нуля, бабине літо вже в Україні. Це означає, що погодною ситуацією в країні управляє антициклон, який розігнав опади. А температура далі буде підвищуватися.

Що буде з погодою в понеділок, 6 вересня

За даними Діденко, завтра в Україні всюди переважатиме суха погода, але температура не особливо порадує.

"Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси (карта 2 нічної температури повітря на висоті 1,5 км). Традиційно більш захищені від холоду регіони - Закарпаття і південь України - уникнуть заморозків" , - пише синоптик.

Фото: Карта нічної температури 6 вересня (facebook.com/tala.didenko)

Вдень в Україні +13+18 градусів, а на Закарпатті та півдні +18+23 тепла.

У Києві 6 вересня без опадів, вночі +3+6 (на околицях при проясненнях можливі заморозки, а в разі хмарності до "мінусів" не дійде). Вдень у столиці +13+15 градусів.

Що буде з погодою до середини вересня

За прогнозом Діденко, надалі в Києві і в більшості областей України "бабине" сонце буде крутити градусний регулятор сильніше". Однак ночі будуть холоднуватими.

За прогнозами Українського гідрометцентру, в наступні п'ять днів в країні без опадів, а стовпчики термометрів поповзуть вгору.

В Gismeteo прогнозують, що з другої половини наступного тижня і до середини вересня в країні очікується понад +20 градусів вдень.