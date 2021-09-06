Осіннє рівнодення-2021: коли відбудеться і чим цікаве

Осіннє рівнодення-2021: коли відбудеться і чим цікаве

Рівнодення в 2021 році практично збігається з вересневою повнею, тож у цей період буде дуже красивий Місяць, повідомляє Сегодня.

Коли буде осіннє рівнодення у 2021 році? Чим примітно це астрономічне явище восени цьогоріч? Що означає рівнодення? На які цікаві особливості варто звернути увагу? Ці та інші факти про рівнодення дізнайтеся в нашій статті.

Осіннє рівнодення-2021: точна дата і час

Щороку день осіннього рівнодення може відрізнятися на добу і випадати чи то на 22-ге, то чи на 23-тє число вересня.

Цьогоріч осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня о 22 годині 21 хвилину за київським часом.

Примітно, що в 2021 році саме напередодні дня осіннього рівнодення, 21-го числа, відбудеться вереснева повня, яка в народі отримала назву Кукурудзяний місяць. Тож після заходу Сонця ми зможемо спостерігати красивий повний Місяць.

Що значить осіннє рівнодення: цікаві факти

  • Рівнодення восени – це момент, коли центр Сонця в своєму русі по екліптиці, видимому для Землі, перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі в південну.
  • У день осіннього рівнодення в Північній півкулі починається астрономічна осінь. А ось південна частина Землі, навпаки, в цей день зустрічає астрономічну весну.
  • Починаючи з найтривалішого дня літнього сонцестояння, який був 21 червня, світловий день у Північній півкулі поступово зменшується, а от тривалість ночі, навпаки – зростає. У день осіннього рівнодення ці величини ненадовго зрівняються. А далі день продовжить зменшуватися – до моменту зимового сонцестояння.
  • Як зрозуміло з назви, в рівнодення день дорівнює ночі. І за математичним підрахунками, ці періоди становлять по 12 годин, тобто по половині доби.
  • А ось за законами фізики, фактичний денний час у цей день трохи довший за ніч. Це відбувається через оптичне явище рефракції й особливості заломлення сонячних променів в атмосфері.

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