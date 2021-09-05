З 1 жовтня зміняться тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію в Україні зміняться і з 1 жовтня почнуть діяти нові ціни. Понад 80% українців зможуть платити за світло менше, через те, що буде встановлена нова тарифікація, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в постанові № 859, яка була прийнята Кабінетом Міністрів 11 серпня 2021 року.

Згідно з цим документи, тариф для населення при споживанні до 250 кВт-год знизиться на 14% і складе 1,44 грн за 1 кВт-год. Якщо споживання електроенергії буде перевищувати в домогосподарстві 250 кВт-год, то оплата буде нараховуватися за іншим тарифом – 1,68 за 1 кВт-год.

Варто відзначити, що при перевищенні витрати електроенергії понад 250 кВт-год, підвищений тариф буде нараховуватися на всі використані кіловати, а не тільки на ті, які будуть використані понад 250 кВт-год.

Тариф в 1,68 грн за 1 кВт-год діятиме для всіх побутових споживачів, а також для гуртожитків, де розрахунок за електроенергію проводиться за загальним лічильником. Ще такий тариф діятиме для дач, дачно-будівельних кооперативів, садових товариств та гаражно-будівельних кооперативів на технічні цілі та освітлення території.

За фіксованою ціною електроенергію отримуватимуть також юридичні особи, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб та релігійні організації.

Таким чином, платити менше з 1 жовтня зможуть тільки ті українці, які в місяць споживають не більше 250 кВт ∙ год – для них діятиме тариф в 1,44 кВт-год. Даний тариф діятиме до 30 Квітня 2022 року.