День книги: свята і події 6 вересня

У цей день у світі відзначаються День боротьби з прокрастинацією, День капи для зубів, повідомляє УНИАН.

У США - Великий день кидання яйця, День кавового морозива, День читання книги, День праці, в Болгарії - День об'єднання (Ден на Об'єднання), в Есватіні (Свазіленд) - День Незалежності, в Чилі - День національної єдності.

Пам'ятні дати 6 вересня, річниці та події

У 1819 році американський винахідник Томас Бланчард запатентував деревообробний профільний токарний верстат, здатний замінити працю 13 осіб.

У 1852 році в Манчестері була відкрита перша безкоштовна бібліотека Британії.

У 1943 році, виступаючи в Гарвардському університеті, сер Вінстон Черчілль заявив, що в недалекому майбутньому США і Англія стануть єдиною державою.

У цей день в 1952 році в Женеві була підписана Всесвітня конвенція про авторське право.

У 1976 році радянський пілот Віктор Беленко здійснив втечу до Японії на перехоплювачі МІГ-25п і передав іноземній владі літак з безліччю секретної на той момент апаратури на борту. Отримав політичний притулок у США, а пізніше американське громадянство. Беленко працював інженером з аерокосмічної техніки і консультував ВПС США. Його військовий квиток і польотний журнал зберігаються в музеї ЦРУ у Вашингтоні.

Військовою колегією Верховного Суду СРСР Беленко був заочно засуджений за статтею 64 КК РРФСР ("Зрада батьківщині") і засуджений до вищої міри покарання - розстрілу. Японія повернула СРСР літак, але виставила рахунок в 40 тисяч доларів за організацію непередбаченої стоянки, оплату послуг охорони, технічного обслуговування, транспортування та інші витрати, включаючи ремонт пошкоджень аеродромної інфраструктури, що мали місце під час приземлення літака. Рахунок радянською стороною оплачений не був.

У 1987 році в Балтіморі вперше хірургічним шляхом були роз'єднані сіамські близнюки.

У 1989 році через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримали листи, що сповіщають про те, що ними скоєно вбивства і грабежі замість порушень правил дорожнього руху.

У 2002 році Рада директорів МВФ схвалила виділення Бразилії позики в розмірі 30,4 млрд доларів. Мета надання траншу - запобігання спаду в найбільшій економіці Південної Америки.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 вересня вшановує пам'ять святого мученика Євтихія. Інші назви дня: "Євтихій", "День Євтихія", "Зоря тиха".

Що сьогодні не можна робити

Не можна ходити в ліс і відгукуватися на відлуння.

Прикмети на 6 вересня

З давніх - давен існують погодні прикмети на цей день:

йде дощ - осінь буде суха і тепла;

темні хмари - незабаром похолодає;

сильно кричать синиці - до дощу;

багато жолудів - зима буде суворою.

Іменини 6 вересня

Іменини у Арсенія, Георгія, Петра, Євтихія, Кузьми та Максима.