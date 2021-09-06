Ізраїль може досягти колективного імунітету від COVID-19 за 2 місяці

Ізраїль може досягти колективного імунітету від коронавірусу за два місяці. Про це заявила влада країни, повідомляє РБК-Україна.

Представники міністерства охорони здоров'я в неділю ввечері повідомили, що Ізраїль може рухатися до колективного імунітету проти COVID-19.

Експерти міністерства вважають, що якщо високий рівень вакцинації збережеться поряд з високим рівнем нових випадків COVID-19, оскільки в Ізраїлі відзначається місяць єврейських свят, то у країни є хороший шанс отримати колективний імунітет від коронавірусу.

"У найближчі місяць або два, ми досягнемо ситуації, яка дуже схожа на колективний імунітет" , - йдеться в повідомленні.

Мешканців попередили, що в найближчі тижні у десятків тисяч ізраїльтян буде позитивний результат тесту на COVID-19. Також багато інших отримають третю бустерну дозу вакцини. Це означає, що понад 80% населення будуть відносно захищені від хвороби.

Нагадаємо, що в Ізраїлі заговорили вже про четверту дозу вакцини від коронавірусу. Фахівці припускають, що вакцинуватися потрібно буде кожні п'ять або шість місяців.

Автор: Наталья Скороход