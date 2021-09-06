Курс валют НБУ на 6 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 вересня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 5 вересня, знизився на 10 коп. до 26.93 за 1 долар.
Євро подешевшав на 4 коп. до 31.97 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп. до 3.70 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 3 коп. до 37.24 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 6 коп. до 29.43 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 7.09 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.929 800
|EUR
|євро
|31.968 400
|RUB
|рубль
|0.369 870
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.235 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.428 300
|PLN
|польський злотий
|7.089 000