Ці автомобілі визнані найкращими для водіїв-початківців

До вибору автомобіля для початку водіння потрібно поставитися вкрай серйозно. Адже освоювати ази новачкам часто доводиться в містах з жвавим трафіком, де підвищена аварійна небезпека. Експерти назвали топ-5 найнадійніших і безпечних марок, яким радять віддати перевагу по закінченню автошколи, повідомляє РБК-Украина.

Chevrolet Equinox

На думку експертів, цей автомобіль може гарантувати, що водій за його кермом буде відчувати себе спокійно. Під час тестування Американським страховим інститутом страхової безпеки (IIHS) автомобіль отримав хороші оцінки. До того ж авто оснащене адаптивним круїз-контролем, який може запобігти можливому фронтовому зіткненню і вчасно сповільнитися.

Ford Fiesta

Водії люблять цю модель за те, що вона легко керована, економна і комфортна. Невеликі розміри роблять Ford Fiesta ідеальним першим автомобілем для молодих водіїв, яким ще складно контролювати авто. Крім того йому легко знайти паркувальне місце.

Subaru Outback

Надійний Subaru Outback визнаний автоекспертами відмінним варіантом для початківців. Він поставляється з повним приводом, завдяки чому може підкорити практично будь-яку місцевість. Крім того, авто має багато місця для пасажирів і вантажу, що є відмінним вибором для великої родини.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma виробляється з 1991 року і є дуже популярним пікапом, тому можна знайти бюджетний старий варіант. Ще однією перевагою є те, що авто розраховане на великий пробіг. Цей пікап є надзвичайно надійним і ідеальним для тих, хто хоче запам'ятати перший автомобіль.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 - ідеальна перша машина. Вона має безліч функцій безпеки, тому є однією з найкращих для початківців. Авто допомагає виправити багато поширених помилок, які можуть допускати недосвідчені водії, а також ідеально підходить для молодих людей. Головним недоліком авто є, звичайно ж його дорожнеча.