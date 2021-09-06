Кекс за 5 хвилин - рецепти швидкого десерту до сніданку

Найпопулярніший варіянт такої випічки – з шоколадом або какао. Але можна зробити кекси морквяними з горіхами і сирними з ягодами. У будь-якому разі – це максимально швидко та зручно, повідомляє Сегодня.

Такий десерт на сніданок буде ідеальним для тих, хто не любить витрачати багато часу на приготування їжі, тим паче вранці. Готуються вони трохи більше 5 хвилин з простих інгредієнтів. Отже, якщо ви любите готувати швидко за допомогою мікрохвильової печі, то рецепти нижче для вас.

Сирний кекс з ягодами

Сирний кекс / Фото: instagram.com/dashareys1111/

Інгредієнти

Сир – 125 г

Яйця – 2 шт.

Рисове борошно – 50 г

Розпушувач – щіпка

Цукор, ягоди – за смаком

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, розкласти по кружках або формах. Випікати 3-5 хвилин на максимальній потужності в мікрохвильовці.

Шоколадні кекси

Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/n.elena.888/

Інгредієнти

Яйце, банан – по 1 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Какао – 3 ст. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Банан перебити в блендері або розім'яти виделкою. Яйце збити з цукром, додати розпушувач, какао і перемішати. Додати банан, перемішати. Форми для кексів наповнити на 2/3. Поставити в мікрохвильовку на повну потужність на 5 хвилин.

Морквяний кекс

Морквяний пиріг / Фото: instagram.com/olga_pprecept/

Інгредієнти

Морква – 30 г (терта)

Вівсяне борошно – 4 ст. л.

Молоко 1% – 5 ст. л.

Горіхи – 25 г

Кориця – щіпка

Оливкова олія – 3 ч. л.

Спосіб приготування