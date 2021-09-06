Овни можуть розбагатіти, а на Левів чекає глухий кут: гороскоп на 6 вересня

У понеділок, 6 вересня, у Овнів може стати більше грошей, у Дів буде багато сил і натхнення, а на Левів чекає ступор і неприємності. Водночас Водолії можуть отримати пропозицію про підвищення, а у Козерогів буде багато спілкування, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 6 вересня. Хто почне тиждень бадьоро і активно, а кого чекає глухий кут, читайте далі.

Овен

Прихід фінансів може бути досить значним, але якось так поступово, щоб вас не зруйнувати шаленою хвилею радості – спочатку трохи грошей капне, потім – більше, а до вечора – цілий безперервний потік отримуєте.

Телець

Сьогодні ви надзвичайно активні та діяльні, ніби самі собі роботу знаходите і на завдання напрошуєтесь, бо руки чешуться щось утнути. Зрештою, можете знайти собі якесь додаткове заняття, щоб зосередитись і заспокоїтись.

Близнюки

Понеділок обіцяє бути спокійним, ви зосереджені на конкретній розумовій роботі, волієте більше працювати самостійно, щоб ніхто поруч вам не заважав. Знаходиться час і для перекурів, і для тривалого відпочинку.

Рак

Голова сьогодні працює дуже швидко і потужно, тож навчання чи педагогічна діяльність даватимуться дуже легко, навіть якісь складні теми ви швидко розумієте і можете добре пояснити іншим. Можна братися за дисертації.

Лев

Настає немов якийсь ступор, перепона, яку ви поки не в силах подолати, ніби упираєтесь у стіну, яку не можете зрушити з місця. Можливо, питання у тому, що ви зробити не зовсім вірний вибір і потрапили у глухий кут?

Діва

Дуже світлий і потужний день, коли у вас повно сил та наснаги, коли ви на усіх парах несетеся по життю, перестрибуючи незначні бар'єри, долаючи складності. А ще – заряджаєте усіх своїм невичерпним оптимізмом.

Терези

День уповільнення та різних затримок. Ви ніби очікуєте більш сприятливих умов чи слушної нагоди і не поспішаєте робити. А можливо, ви щось довго осмислюєте, збираєтесь з силами та думками і шукаєте найкращий час для дії.

Скорпіон

Ви сьогодні ладні зробити мало не подвиг заради своєї родини. Адже ваші близькі потребують вашої уваги та дій, причому, дуже відповідальних та енергозатратних. Але вони варті того, щоб заради них так напружуватися.

Стрілець

Матимете якісь досягнення, адже якийсь проєкт вже добігає кінця, потрібно пожинати плоди й робити підсумки. Зрештою ви щасливі та задоволені тим, що отримуєте. І вже можете починати новий етап та новий проєкт.

Козеріг

Буде багато спілкування, втім, не все воно буде милим та приємним, деякі ваші контакти дозволяють собі розмовляти на підвищених тонах. Тож не варто це пропускати, краще одразу таких ставити на місце, впевнено, але толерантно.

Водолій

Можете несподівано отримати пропозицію підвищення. І тільки від вас залежить, чи вистачить у вас бажання та відповідальності для того, щоб погодитися і таки обійняти запропоновану посаду. А місце обіцяє бути дуже перспективним.

Риби

Ви сьогодні будете дуже щедрими, ділитеся з усім світом тим, що вам не шкода віддати іншим – можете подарувати комусь вдалу бізнес-ідею чи трохи грошей, шикарний подарунок чи просто те, що вам уже не потрібно.