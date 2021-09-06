Pfizer на шляху до утвердження бустерної вакцини

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі заявив у неділю, що регулятори, ймовірно, скоро дозволять бустерну вакцину від COVID-19 компанії Pfizer, але схвалення аналогічного препарату Moderna може зайняти більше часу, повідомляє Голос Америки.

Виступаючи в програмі «Обличчям до країни» на каналі CBS, Фаучі, коментуючи мету президента Джо Байдена почати кампанію з ревакцинації 20 вересня, заявив, що «в певному сенсі» це залишається планом.

Він повідомив, що в той час, як тандем Pfizer і BioNTech представив необхідні дані по бустерній вакцині в Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA), компанія Moderna ще не завершила цю процедуру.

За словами Фаучі, якщо це не відбудеться до 20 вересня, то бустерні дози вакцини Moderna будуть пропонуватися пізніше.

Moderna і FDA не відповіли на листи з проханням про коментар. У заяві, опублікованій у середу, Moderna повідомила, що вона почала представляти дані про бустерну вакцину в FDA.

Питання про те, як слід проводити ревакцинацію і чи потрібна вона взагалі, стає все гострішим, в той час, як COVID-19 продовжує вбивати невакцинованих у всьому світі.

У серпні адміністрація Байдена оголосила, що ревакцинація американців розпочнеться 20 вересня.

Учені поки не прийшли до єдиної думки про те, наскільки бустерні вакцини посилюють імунітет, і чи всім американцям потрібно ревакцинуватись або тільки тим, хто схильний до високого ризику важких захворювань.

Фаучі підкреслив, що обидві бустерні вакцини вважаються безпечними, але FDA та інші органи вивчать представлені дані, щоб переконатися в цьому.