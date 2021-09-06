Ціна біткоїну продовжує зростати

Вартість найпопулярнішої криптовалюти - біткоїну - підскочила до рекордних значень за останні кілька місяців, повідомляє Лента.ру.

За даними CoinMarketCap, до ранку понеділка, 6 вересня, ціна біткоїну склала 51,63 тисячі доларів за монету - максимум з травня 2021 року.

Рекордного піку ціни на основну криптовалюту досягли в квітні. Тоді вартість біткоїну перевищила 65 тисяч доларів, але потім ціна різко пішла на спад: в липні вартість біткоїну обвалилася нижче 30 тисяч доларів. До кінця серпня криптовалюта знову подолала психологічну позначку в 50 тисяч доларів за штуку.

Аналітики CoinDesk пояснюють нинішнє зростання ситуацією на світових ринках і загальним інтересом інвесторів до ризикованих активів на тлі зростання основних акцій.