Стало відомо про стан Кравчука після операції

Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції. Ще наприкінці червня йому прооперували серце, потім він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень, повідомляє Обозреватель.

Про стан 87-річного політика розповів художник, блогер і телеведучий Сергій Поярков. Його теж прооперували в Київському центрі серця.

Чоловік зазначив, що оперативне втручання проводив кардіохірург Борис Тодуров. Його він назвав генієм української медицини, якого слухаються всі.

"Кравчук ось нещодавно лежав недалеко від моєї палати – поїхав у Німеччину на реабілітацію" , – додав Поярков.

Він закликав українців піклуватися про власне здоров’я і проходити медобстеження. Зокрема, дав таку пораду чоловікам за 40 років.