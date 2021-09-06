Стефанчук розповів, коли Рада розгляне закон про місцевий референдум
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав терміни, коли парламент розглядатиме закон про місцевий референдум. Це може статися вже цієї осені, повідомляє РБК-Україна.
"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум, - ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання", - сказав Стефанчук.
За його словами, в цей закон було закладено велику кількість запобіжників, аби "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ", щоби місцевий референдум використовувався для блага громад.
Стефанчук зазначив, що це також і стосується закону про всеукраїнський референдум.
"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо - дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - підкреслив віце-спікер ВР.
Він додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати раду, тобто не тільки розв'язання питань господарки, але й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня.
Нагадаємо, законопроєкт про місцевий референдум №5512 у травні внесли до Верховної Ради.
Автор: Уляна Безпалько