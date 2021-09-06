Байден відвідає Україну, але не цього року – Кулеба

Президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року, повідомляє Depo.ua.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами глави МЗС, дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік. Як відомо, візит українського президента Володимира Зеленського до США тільки завершився.

"Цей візит (Байдена в Україну, – ред.) не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік" , – сказав Кулеба.

Міністр додав, що до візиту Байдена в Україну сторони зосередяться на реалізації домовленостей, які були досягнуті в рамках візиту Зеленського у США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден висловив свою готовність відвідати Україну із зустрічним візитом. Про таке рішення лідер Сполучених Штатів оголосив під час ділової розмови із українським президентом Володимиром Зеленським.