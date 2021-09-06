Фільм про "вагнерівців": навіщо Bellingcat знову лякає Банкову

Прем'єра фільму Bellingcat про "вагнерівців" запланована на початок наступного року, при цьому частково розслідування вийде на CNN вже у вересні, повідомляє Depo.ua.

"Буде три частини, одна з них – документальний фільм, який продюсує директор з Голлівуду... Це буде початок наступного року. Це буде дуже цікавий фільм" , – розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Але буде і коротший фільм, над цим працює CNN.

При цьому він зазначив, що Bellingcat так і не отримав відповідей від української сторони. За його словами, незважаючи на те, що українська влада ухвалила в результаті незрозумілі рішення, після чого операція не була реалізована, українські спецслужби зібрали масив доказів про причетність російських найманців до військових злочинів, в тому числі до збиття боїнга МН17. Грозєв стверджує: спецоперація була і йому шкода, що українська влада не хоче це визнати. І продовжує відмовчуватися.

Історія замовчування "вагнергейту"

У липні виповнився рік відтоді, як в Білорусі затримали банду російських найманців, серед яких були бойовики з Донбасу. 14 серпня Олександр Лукашенко, який скористався цієї історією собі на користь під час виборів, віддав затриманих під Мінськом "вагнерівців" Росії. В Україні ж спалахнув гучний скандал, - опоненти президента Володимира Зеленського заявили, що на Банковій є кріт, який злив спецоперацію із затримання бойовиків ПВК. Конспірологи запідозрили голову ОП Андрія Єрмака або першого заступника секретаря Радбезу Андрія Демченка. А 18 серпня 2020-го головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що Володимир Зеленський звільнив начальника ГУР МО Василя Бурбу за вимогу розслідувати провал операції із захоплення "вагнерівців".

У той же час на Банковій категорично спростовували, що така спецоперація взагалі була.

Президент Зеленський казав у серпні минулого року наступне: "Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який злив якоїсь там операції".

В унісон з ним говорили й інші спікери влади. Допоки наша опозиція, з одного боку, вимагала розслідувати зраду, а влада, з іншого, переконувала, що ніякої зради не було, цей скандал залишався хоч і гучним, проте внутрішнім. Аж поки у грудні 2020-го не стало відомо, що "вагнергейтом" зацікавилися розслідувачі з Bellingcat. Підозрювати їх в упередженості до України жодного резону нема.

Нагадаємо: їхні розслідування суттєво допомогли у встановленні прізвищ російських злочинців, причетних до збиття літака рейсу МН 17; команді Bellingcat вдалося переконливо встановити, що артилерійський удар по Маріуполю 24 січня 2015 року, в результаті якого загинули щонайменше 30 мирних жителів і понад 100 отримали поранення, здійснений з підконтрольної Росії території; у доповіді у 2016 р. журналісти документально підтвердили, що обстріли українських військ на Донбасі у 2014 р. велися з російської території, і вони були масованими. Тож було дуже дивно, коли ніхто з чинних державних діячів не знайшов часу донести позицію влади щодо "вагнергейту" до Христо Грозєва, який завітав до Києва, аби зібрати матеріал для фільму. Він зустрівся з Петром Порошенком і кількома офіцерами, які мали стосунок до зірваної спецоперації.

Після того, як стало зрозуміло, що фільм Bellingcat швидко не з’явиться, з боку "зелених" мовчунів було здійснено кілька кроків, які, здавалося, зможуть зняти напругу навколо неприємної теми. Протягом кількох місяців націонал-патріотична опозиція вимагала створити у Верховній Раді ТСК по "вагнерівцях", "слуги" вперто цю вимогу ігнорували, аж тут 19 травня погодилися створити слідчу комісію із розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України. Постанову вніс глава фракції "СН" Давид Арахамія. Опозиціонери запідозрили, що комісія ця має на меті просто забалакати "вагнергейт", переключивши увагу на інші резонансні скандали. Очолювати ТСК поставили "слугу" Мар’яну Безуглу, її заступником від ОПЗЖ став Ренат Кузьмін, між ними відразу почалися тертя. У складі комісії переважають "слуги", а "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" своїх представників відкликали. Тож існують значні сумніви, що ця ТСК буде неупередженою.

При цьому, з огляду на анонсований малий фільм про зрив спецоперації, можна очікувати переключення уваги слідчої комісії Безуглої на інші скандальні теми, аби збити хвилю негативу. Однак тут є запитання, наскільки така технологія буде ефективною.

Скільки ще Bellingcat чекатиме на сповідь Банкової

Проте не лише ручною ТСК влада намагалася збити "вагнергейт". Наприкінці червня Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу "1+1" визнав, що телефонував Олександру Лукашенку з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків.

"Я був упевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих "вагнерівців". Але потім відбулося, що відбулося. І це була моя остання з ним бесіда" , - заявив Зеленський.

Опозиціонери назвали його слова "явкою з повинною". Та пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк запевнив: з Лукашенком президент України розмовляв 5 серпня, тобто, не до затримання "вагнерівців", а після. Що це змінює?

Якщо президент бере на себе відповідальність, тоді зовсім інакше поводяться й зовнішні сили. Адже президент – перша особа в системі влади, і стверджувати, що спецоперацію злили зумисно, означає кидати тінь на першу особу. Тож, можливо, у Bellingcat і тягнуть з виходом фільму, бо опинилися на роздоріжжі: є матеріал, яким вони хочуть поділитися, але журналістів, котрі, ще раз наголосимо, не займаються зливом компромату в політичних цілях, зупиняє той момент, що показ їхнього розслідування здатний спричинити політичну кризу в Україні та зіпсувати ставлення до Зеленського на Заході. Нагадаємо, що окрім згаданої ТСК є ще рішення Шевченківського суду Києва, яким ДБР зобов’язали почати розслідування щодо можливого вчинення президентом і його оточенням державної зради через зрив операції із затримання членів ПВК "Вагнера". А днями "Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву через небажання ДБР порушувати справу попри рішення суду. Тобто, в опозиції готують громадську думку до можливих протестів восени під гаслом "геть зраду".

Навряд чи Bellingcat хоче допомогти українській опозиції гойдати крісло під Зеленським. Скоріше, там прагнуть, аби Банкова перестала грати у мовчанку. Грозєв же не вперше анонсує фільм. Вихід якого постійно переноситься, через це з’явилося припущення, що він взагалі не вийде. І зараз від президентського Офісу залежить, яким буде ефект, якщо фільм таки вийде – вибухом інформаційної бомби чи димовою шашкою, дим від якої швидко розвіється. Скидається на те, що у Bellingcat вже втомилися натякати Банковій, що пора сказати правду. Нехай і визнати помилку. Тим більше, коли в ОП так переконані, що з його боку жодної зради в історії з "вагнерівцями" не було.