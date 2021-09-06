Президентська команда готує зміни до Конституції

Заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук розповів, які зміни до Конституції готує президентська команда. Питанням №1 є децентралізація, повідомляє РБК-Україна.

У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст. За його словами, "дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів".

Зокрема: чи буде статус юридичної особи в територіальних громад. В умовах України юридична особа керується не тільки Конституцією, але й іншим законодавством, зокрема - цивільним, зазначив Стефанчук.

"Як фахівець з цивільного законодавства можу сказати, що у юридичних осіб є таке право як об'єднання, роз'єднання, злиття. Чи не призведе це до сепаратизму на державному рівні, якщо ми надамо такий статус? Це як елементарний приклад" , - пояснив він.

Крім цього, є різні позиції щодо питань: залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом, чи посадовою особою, бо "тут виникає ціла низка проблем щодо наділення його повноваженнями".

"Важливим є також розв'язання питань щодо процедури розпуску та низка інших. І тому нам треба розв'язати ці питання, щодо яких у нас уже висловлені всі аргументи. Просто необхідно ухвалити політичне рішення" , - вважає він.

Стефанчук сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроект буде внесений до Верховної ради.

"Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, - ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити" , - вважає він.

За словами Стефанчука, для змін до Конституції необхідно дві сесії.

"Це означає, що якщо ми на цій сесії його ухвалимо в першому читанні, то вже в лютому зможемо проголосувати за нього в другому" , - розповів він.

Автор: Уляна Безпалько