Вперше за 40 років відремонтували дорогу до курортної Кирилівки

У Запорізькій області завершують ремонт 41,6 км дороги Т-08-20, що веде до курорту Кирилівка на Азовському морі. Дорогу вже повністю відновили, на черзі – облаштування придорожньої інфраструктури, повідомляє Обозреватель.

Як заявили у пресслужбі Укравтодору, Запорізька область є одним із лідерів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Цього року тут планують відремонтувати 263,2 км доріг.

Дорогу курортного напрямку Т-08-20 Якимівка – Кирилівка збудували ще в 1954 році, а востаннє реконструювали у 1981-му. Вона розпочинається у селищі Якимівка, перетинає міжнародну трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта та веде до курортного селища Кирилівка.

Джерело: Пресслужба Укравтодору

За словами заступника голови Укравтодору Андрія Івка, відновлена дорога підвищить туристичний потенціал регіону.

"Відновили її в рекордні терміни – за 4 місяці. Дорожники влаштували нове покриття на проїзній частині, також будуть влаштовані пішохідні переходи з автономним освітленням. Також тут облаштували майданчик для пересувного габаритно-вагового комплексу, що надалі допоможе вберегти автошляхи від перевантажених фур" , – зазначив він.

Джерело: Пресслужба Укравтодору

Минулого року в рамках "Великого будівництва" в Запорізькій області повністю відремонтували інший туристичний маршрут – дорогу Н-30 Василівка – Бердянськ.