Що очікується на валютному ринку в понеділок

Нерезиденти вже закінчили конвертувати отримані дивіденди в валюту, і з понеділка міжбанківський валютний ринок﻿ увійде в нормальний діловий режим, де попит і пропозиція будуть приблизно врівноважувати один одного.

Зростання пропозиції валюти від експорту в міру того, як у нього буде закінчуватися оборотна гривня, буде компенсуватися сезонним зростанням попиту від імпортерів, у яких у вересні починає рости ділова активність після літніх пасивних місяців. У разі ж сильного перекосу в ту чи іншу сторону Національний банк буде виходити з інтервенцією і «гасити пожежу».

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,85/26,95 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці на вихідних зберігалася на рівні 26,95-26,96 гривень. За такою ціною його почнуть продавати і в понеділок вранці. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в районі 26,92-26,97 гривень.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю продовжив зростання і піднявся до позначки 1,1908 долара після публікації вкрай слабких даних по ринку праці в США: нових робочих місць в серпні з'явилося всього 235 000, в 3 рази менше прогнозу. Вранці понеділка він коригує своє зростання і вже опустився до 1,1865 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 31,95 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови очікувати зниження ціни євро.

Російський рубль в п'ятницю скористався слабкістю американського долара (після виходу даних по ринку праці США) і зріс до 72,55 рублів за долар. Вранці понеділка він вже опустився до 72,95 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні вранці продаж почнеться за тією ж ціною, далі все буде залежати від поведінки гривні: якщо зміцнення до долара продовжиться, подешевшає і готівковий рубль.