Над Донецьком пролетів прапор України

В окупованому Донецьку українські патріоти вирішили зробити сюрприз городянам і підняли в небо прапор України. Правда, пролетів він там всього кілька хвилин, але враження після себе залишив, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють користувачі Twitter.

“На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ)-Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небратам "Перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!" ,- йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сам прапор прикріпили до повітряних кулях, які підняли його в небо.

Автор: Людмила Жукова