ООН пообіцяла талібам продовжити гуманітарну допомогу Афганістану

Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс пообіцяв продовжити гуманітарну допомогу Афганістану, де владу захопили бойовики руху Талібан, повідомляє Новое время.

«Делегація ООН пообіцяла продовжити гуманітарну допомогу афганському народу, заявила, що закличе до подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів» , — заявив представник руху Талібан Сухейль Шахін.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ситуацію в Афганістані «гуманітарною катастрофою, що насувається». 13 вересня ООН планує провести конференцію з надання допомоги Афганістану.