Німеччина надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин

Німеччина планує до кінця цього року надати 100 мільйонів доз вакцин для міжнародної кампанії з вакцинації від коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

"Це стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні" , - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан на полях зустрічі з очільниками МОЗ країн G20 у Римі.

Пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світу, наголосив Шпан. В іншому разі можуть виникнути нові мутації, зазначив він. Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані від коронавірусу 40 відсотків всіх жителів планети.

Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанці заявив, що його країна прагне досягти підписання "Римського пакту" для вакцинації людей в усьому світі. "Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини - це наша зброя" ,- зазначив він.

Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19. Серед іншого, йдеться про нинішню боротьбу з коронавірусом та стратегії щодо майбутніх пандемій. Міністри, зокрема, обмінюються думками щодо того, як покращити доступ до вакцинації у всьому світі, а також зробити розподіл вакцин справедливішим.