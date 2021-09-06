Ярмоленко отримав унікальну футболку збірної України

Зігравши в матчі з Францією (1: 1) Андрій Ярмоленко встановив індивідуальне досягнення. Вінгер збірної України отримав футболку національної команди з номером 100, повідомляє 24 Канал.

Домашній матч відбору на ЧС-2022 проти Франції став 100-м для капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

Глава УАФ Андрій Павелко та виконуючий обов'язки головного тренера збірної Олександр Петраков вручили 31-річному вінгера футболку головної команди країни з 100-м номером.

Ще одне досягнення Ярмоленко

31-річний вінгер Вест Хема провів 30 офіційну гру в кваліфікаціях на чемпіонати світу. За цим показником один з кращих бомбардирів в історії збірної наздогнав іншого екс-півзахисника Руслана Ротаня.

Відзначимо, що у збірної України залишилося три гри в групі D. Таким чином, вінгер потенційно може зіграти 33 матчі і в списку гвардійців збірної України обійти Олега Гусєва та Олександра Шовковського (по 32 матчі відповідно).

Лідерами відбіркових матчів ЧС є Андрій Шевченко (45), Анатолій Тимощук (45), Андрій П'ятов (35).