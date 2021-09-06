Забудовники готуються до нових податків: чи варто брати іпотеку

Купівля квартири все ще є вкрай дорогим задоволенням через відсутність доступної іпотеки. Можна, звичайно, згадати про програми пільгової іпотеки, але навряд чи хоч хтось, окрім чиновників, буде на повному серйозі стверджувати, що вона дозволила кардинально змінити ситуацію на ринку, повідомляє UBR.

До тих пір, поки середня ставка за іпотекою, що по "первинці", що по "вторинці", перевищує 15% річних розраховувати на бум не доводиться. Особливо в умовах, коли вартість квартир продовжує зростати навіть влітку, в так званий "мертвий" сезон, відзначає керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

Всього ж, за підрахунками експерта, з початку року "первинка" подорожчала на 16-18%, а "вторинка" - на 10-15%.

"Ясна річ, що у великих містах, та ще й в центрі, зростання цін буде вище, ніж в інших локаціях", - додав він.

Що стосується вартості іпотеки, то вона найімовірніше зросте через підвищення ставки НБУ, який намагається за рахунок подорожчання кредитів боротися з інфляцією.

"Регулятор не контролює основні драйвери, які стоять за зростанням цін, на зразок вартості ЖКГ, так що цей крок спочатку здається безглуздим - крім додаткових незручностей для населення і бізнесу ніяких ефектів не очікується", - помічає Сароян.

Варто враховувати ще й фактор можливого прийняття законопроекту №5600, який введе додаткове оподаткування, говорить експерт. Заробити він може лише у 2022 році, але вплинути на ринок здатний вже в поточному році.

Забудовники і інвестори явно захочуть підготуватися заздалегідь, внаслідок чого варто очікувати зростання цін як в результаті збільшення цінника з метою компенсації майбутніх витрат, так і в результаті збільшення попиту з боку покупців, охочих придбати квартири до зростання цін.

"Восени ціни можуть легко зрости ще на 10%", - спрогнозував нам керівник компанії Perfomance Management.

Значна частина попиту на нерухомість зараз виходить з боку інвесторів: за відсутності простих альтернатив житло залишається головним інструментом для інвестування. Втім, зараз вартість квартир зростає швидше оренди, так що вигода вже не настільки очевидна.

Та й через велику кількість бажаючих здати квартиру наймачам збільшується конкуренція, а значить, щоб привернути увагу людей доведеться знижувати цінник.

"Насправді все просто - якщо присутня необхідність і є можливість придбати житло, не втягуючись у довгострокову іпотеку, то варто розглянути покупку. Якихось зручних моментів не буває. НБУ навряд чи в осяжному майбутньому знову буде знижувати ставки, так що якихось сприятливих подій, здатних привести до підвищення доступності житла не очікується", - підкреслив Сароян.

Говорячи про інвестиції, перед покупкою варто розрахувати термін окупності - через скільки років здачі в оренду покупка окупиться. У Києві, наприклад, він в середньому становить 10-12 років, не рахуючи витрат на ремонт, меблі і ін.